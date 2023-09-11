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США не признают т.н. «выборы» карабахских сепаратистов

США не признают т.н. "выборы" карабахских сепаратистов

США не признают так называемые «президентские выборы» в Карабахе.

С данным заявлением в ходе сегодняшнего брифинга выступил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

«Как уже говорили ранее, мы не признаем Карабах как «независимое» и «суверенное государство» и поэтому не признаем «результаты» так называемых «президентских выборов», которые были объявлены в последние несколько дней», – заявил Миллер, подчеркнув, что США будут продолжать решительно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по решению вопросов посредством прямого диалога.

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