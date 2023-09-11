Сотрудники МККК посетили в Азербайджане задержанных армян

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В конце августа-начале сентября сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили задержанных граждан Армении.

Об этом говорится в заявлении руководителя отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илахой Гусейновой.

По ее словам, была проведена встреча один на один с лицами, информация о которых была предоставлена азербайджанской стороной, установлены контакты с их семьями.

В соответствии со своим мандатом, во время посещений МККК оценивает обращение и условия содержания, а также создает условия для восстановления или продолжения задержанными связей с семьями. В соответствии с процедурами, МККК обменивается рекомендациями и информацией о наблюдении в связи с посещениями только с задержавшей стороной.