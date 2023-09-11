Бакинский аэропорт расширит сотрудничество с аэропортом Саудовской Аравии (фото)

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Международный аэропорт Гейдар Алиев обсудил расширение сотрудничество с международным аэропортом имени короля Абдул-Азиза, расположенного в Джидде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщает пресс-служба Международного Аэропорта Гейдар Алиев.

Директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов предоставил делегации комитета операторов авиакомпаний международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза подробную информацию о деятельности Бакинского аэропорта. Было отмечено, что ознакомление с Международным аэропортом Гейдар Алиев откроет новые возможности для развития туристических потоков между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Делегация выразила глубокую признательность за организацию успешного посещения аэропорта и оценила его как пример высокого профессионализма и эффективной работы. Также сотрудникам Бакинского аэропорта был вручен сертификат благодарности.