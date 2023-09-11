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Главное Мир

Всемирный банк выделит Турции 35 млрд долларов

Всемирный банк выделит Турции 35 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) планирует предоставить Турции пакет помощи в размере 35 млрд долларов для реализации среднесрочной экономической программы.

Об этом сообщил в эфире телеканала NTV глава Минфина республики Мехмет Шимшек.

«У нас с главой нашего Центробанка была долгая встреча с президентом Всемирного банка. Мы рассказали о нашей программе. В ВБ сообщили, что выделят еще 18 млрд долларов в дополнение к уже запланированным 17 млрд долларов на поддержку нашей программы. В общей сложности Турции будет предоставлен пакет помощи от ВБ на сумму 35 млрд долларов», – сообщил он. Власти Турции на прошлой неделе обнародовали комплексную программу, рассчитанную на три года и направленную на исправление кризисных явлений в экономике страны.

Шимшек отметил, что одним из основных компонентов среднесрочной программы Анкары является эффективная борьба с инфляцией. «Программа вернет инфляцию на разумный уровень, к однозначным цифрам. Это важнейшая цель – снизить инфляцию до однозначных цифр в течение трех лет. Это трудно, но возможно», – сказал он.

Инфляция по итогам 2023 года в Турции может превысить 65%. Однако согласно программе правительства, в 2024 году она должна составить 33% и постепенно падать до 8,6% в 2026 году.

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