Дорожный спектакль Made in Russia. Какую игру ведет в Карабахе Россия?

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Фура с гуманитарной помощью для армян Карабаха от российского Красного Креста, которая 9 сентября с соблюдением всех таможенных и пограничных правил пересекла границу РФ и АР, уже третий день стоит в Барде. Той самой, которую за время 44-дневной войны Армения неоднократно обстреливали из РСЗО «Смерч», подаренной Россией, и где только во время одного обстрела — 28 октября — погибли 19 мирных жителей. Однако жители города не преграждали путь грузовику. Дорогу заблокировали со стороны Ханкенди. И это уже напоминает «день сурка».

29 августа на фоне истеричных воплей о «гуманитарном кризисе» и «голоде» четыре фуры с мукой отправило Азербайджанское Общество Красного Полумесяца. Груз не пропустили сепаратисты, которых старательно науськивал Рубен Варданян и его компания — дескать, «лучше умрем, но не станем есть хлеб, присланный «турком»!»

Потом об отправке своего груза по Агдамской дороге объявила Москва. В Ханкенди вроде бы дали согласие принять российский груз продовольствия. Но затем… Затем крикливый пикет на дороге Агдам-Ханкенди отказался пропускать и российскую фуру. По смехотворной причине: дескать, рассчитывали на одновременное открытие и «Лачинского коридора». Возможно, до ханкендинских бонз наконец дошло, что если российская фура проехала азербайджанскую таможню, там не будет написано «гуманитарная помощь для «Арцаха»», как на тех грузовиках, на фоне которых фотографировалась Анн Идальго.

Но есть одно обстоятельство. Как прекрасно известно, вдохновителем, организатором и спонсором пикета на дороге Агдам-Ханкенди является Рубен Варданян. Послушная марионетка Кремля. Олигарх-провокатор, которого «десантировали» в Карабах из «первопрестольной». И если именно этот персонаж сегодня дирижирует пикетом у Аскерана… то как это понимать? Россия одной рукой отправляет фуру через Агдам, а другой командует своим марионеткам «стоять до конца»?

Возможно, кому-то в Москве эта игра показалась очень хитрой, тонкой и выигрышной. Решение отправить груз по Агдамской дороге – это хорошие политические дивиденды на азербайджанском треке. Очередную пощечину получает зарвавшийся Пашинян. Но… Ожидаемый прецедент доставки грузов через Агдам в последнюю секунду срывается.

Кардинальных подвижек в коммуникационной географии не происходит. Истерика и шантаж продолжаются. Пашинян очки теряет, Варданян – накручивает, так что на внутриармянском поле в Москве тоже есть что записать себе в актив.

Наконец, можно выстроить немало версий, какие закулисные игры ведутся вокруг застрявших на дороге фур, и что Россия и Запад при всех своих разногласиях нашли-таки «общий язык» по поводу открытия Лачинской дороги. Правда, при этом лучше не забывать, что до появления азербайджанского ППП «Лачин» эту дорогу в «проходной двор» превратили именно росмиротворцы, а не, скажем, европейские наблюдатели или Национальная гвардия Канзаса, которая сегодня проводит совместные учения с армянским военнослужащими.

Так что не исключено, что возвращение к режиму «проходного двора» в Лачине нужно самой Москве не меньше, чем Западу. А если удастся использовать дипломатические ляпы Запада в своих целях и заодно вбить клин между Азербайджаном, с одной стороны, и США и Евросоюзом, с другой – тем лучше.

Но если так, то вынуждены напомнить. Во-первых, свой торг и хитрые комбинации на западном треке России не стоит вести за счёт интересов Азербайджана. Такие схемы могли иметь место в девяностые, но не сейчас. А во-вторых, и «в-главных», в Азербайджане тоже умеют отслеживать тренды, видеть тенденции и – назовём вещи своими именами – распознавать двойную игру.

Наша страна всегда чётко выполняла и выполняет взятые на себя обязательства, включая и неофициальные «джентльменские договорённости». Того же мы ждём от наших партнёров. Но в случае откровенного двурушничества сделаем выводы и ответим. Возможно, конфиденциально. Возможно, без громких заявлений и релизов. Но «двойная игра» с нами не проходит.

Нурани, обозреватель