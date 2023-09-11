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Иран направил Франции ноту протеста

Иран направил Франции ноту протеста

МИД Ирана направил своим коллегам во Франции ноту протеста в связи с нападением на диппредставительство исламской республики в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД республики Насера Канани.

«Мы решительно осуждаем эту акцию. Нападение на дипломатическое учреждение является попыткой помешать работе консульского отдела посольства и посягательством на права граждан, обращающихся в диппредставительство для получения консульских услуг, – приводит его слова агентство Fars. – Мы выразили свой протест в официальной ноте, которую направили французским властям».

«За несколько дней до этого нападения мы предупреждали французское правительство, что кто-то может атаковать наши дипломатические учреждения, и попросили власти Франции и ряда других европейских стран усилить охрану иранских посольств», – указал представитель иранского МИД. Канани также подчеркнул, что, согласно Венской конвенции, правительство Франции несет полную ответственность за сохранность посольства и иных дипломатических объектов Ирана на своей территории.

9 сентября агентство Tasnim проинформировало, что неизвестный поджег дверь с черного входа в иранское посольство в Париже, где располагается консульский отдел дипломатического представительства. На следующий день агентство ISNA сообщило, что диппредставительство исламской республики возобновило свою работу. По последним данным, нападавший бросил в дверь посольства бутылку с зажигательной смесью.

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