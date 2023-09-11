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Президент Бразилии неожиданно отозвал свое заявление по поводу Путина

Президент Бразилии неожиданно отозвал свое заявление по поводу Путина

Президент Бразилии Лула да Силва отозвал свои личные заверения в том, что Владимира Путина не арестуют по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Несмотря на то, что Бразилия признаёт юрисдикцию МУС, президент да Силва на выходных неожиданно заявил индийской новостной сети Firstpost: «Если я буду президентом Бразилии и если он [Путин] приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют».

Однако уже к понедельнику его позиция изменилась. «Я не знаю, задержит ли его бразильское правосудие. Решает судебная система, а не правительство», — заявил бразильский президент.

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