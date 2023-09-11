Британская разведка: мобилизация сотен тысяч человек больно бьет по экономике России

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До конца 2023 года российские военные намерены набрать 420 тысяч контрактников. 3 сентября 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент набрано 280 тысяч военнослужащих. Эти цифры не могут быть проверены независимо, сообщает британская разведка.

По данным британской разведки, призыв в армию в России продолжает оказывать негативное воздействие на рабочую силу в ее промышленности. Институт экономической политики Егора Гайдара обнаружил, что нехватка рабочей силы в промышленности России достигла нового максимума в 42% в июле 2023 года, что на 7% выше, чем в апреле 2023 года.

В отличие от призыва на военную службу в других странах, в ИТ-секторе Россия предприняла шаги по сохранению рабочей силы. Это, вероятно, подчеркивает особенно острую нехватку в секторе после того, как около 100 тысяч ИТ-специалистов покинули Россию в 2022 году. Это соответствует 10% рабочей силы ИТ-сектора.

В частности, 4 сентября 2023 года президент Путин подписал указ об увеличении возраста освобождения от призыва в армию для ИТ-специалистов с 27 до 30 лет. Это показывает, что мобилизация и призыв на военную службу в России усугубили нехватку рабочей силы в необоронном секторе.

«В преддверии президентских выборов в России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут стремиться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций», – отмечают в Минобороны Британии.