Кыргызстан предоставит Азербайджану на 49 лет 17 га земли на Иссык-Куле

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Кыргызстан планирует предоставить Азербайджану 17 га земли на Иссык-Куле для строительства 5-звёздочного отеля. Срок аренды составит 49 лет с правом продления, пишет «Спутник Кыргызстан».

Соглашение с Азербайджаном рассмотрит профильный комитет Жогорку Кенеша, сообщил депутат Дастан Бекешев.

Участок находится в селе Кара-Ой. 12 га будут застраиваться, 4 га — под парк и 1 га — пляжная зона, доступная для граждан.

Кабмин Кыргызстана обязуется подвести коммуникации и построить дорогу до пансионата, освободить отель от налогов на 10 лет. Азербайджан должен будет построить его в течение трёх лет, а 70% работников будут местными жителями.