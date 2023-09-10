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К сведению МККК: ваш каждый шаг под наблюдением

К сведению МККК: ваш каждый шаг под наблюдением

Пока продолжается «война нервов», в которой Международный Комитет Красного Креста (МККК) выступает в роли прокси-агента закулисных кукловодов, сидящих в политических кабинетах ряда западных государств, считаем нужным предупредить эту организацию о степени дозволенности при осуществлении ею деятельности на суверенной территории Азербайджана.

Все грузы, пересекающие государственную границу Азербайджана, должны проходить полную таможенную и фито-санитарную проверку и облагаться соответствующими пошлинами в пользу государственной казны. Дипломатической неприкосновенностью могут пользоваться лишь сами сотрудники организации, а провозимые ею грузы не является «диппочтой», освобожденной от проверок. Практике бесконтрольного провоза грузов, свидетелями которой мы все были в дни проведения экоакции на дороге Лачин-Шуша, наступил конец. В Азербайджане нет зоны гуманитарного бедствия, и все завозимые грузы являются исключительно коммерческими. Поэтому, будьте добры, проходите через «красный коридор» таможни.

Если получателем грузов является МККК, то доставленный в пункт назначения (в Карабахском экономическом районе Азербайджана) груз должен быть роздан сотрудниками этой организации населению БЕСПЛАТНО.

Если же хотя бы одна макаронина или рисинка будет передана для дальнейшей продажи в магазины и прочие торговые объекты Ханкенди и других населенных пунктов, то МККК выступит в роли нелегального посредника между отправителем товаров и объектами розничной торговли, незарегистрированными в установленном законодательством Азербайджана порядке в соответствующих органах этого государства (в частности, Минналогов, МЧС и т.д.). Это будет являться грубейшим нарушением законодательства и экономического суверенитета Азербайджана и попыткой закрепить Карабах в качестве «серой зоны».

У соответствующих органов Азербайджана имеются все возможности (в том числе оперативного характера), чтобы проследить, попадают ли привезенные грузы на полки магазинов для дальнейшей реализации в коммерческом порядке.

Любой торговый объект на территории временного размещения РМК в Карабахском экономическом районе, желающий осуществлять розничную реализацию грузов, доставляемых в регион по линии МККК, обязан пройти оформление в качестве юридического лица. В противном случае к МККК будут предъявлены обоснованные претензии.

Зухраб Дадашов

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К сведению МККК: ваш каждый шаг под наблюдением
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К сведению МККК: ваш каждый шаг под наблюдением

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