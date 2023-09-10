На выборах мэра Москвы Собянин опережает внука Зюганова (обновлено)

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23:26 Мэр Москвы Сергей Собянин набрал 76,64% голосов на выборах после обработки 2,59% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

«Предварительные итоги голосования. Протоколов УИК: 2,59%. Собянин Сергей Семёнович число голосов – 871, 76,74%. Зюганов Леонид Андреевич, число голосов – 88, 7,75%», — следует из данных ЦИК.

Среди онлайн-избирателей за Собянина проголосовало 77,05%. На втором месте Леонид Зюганов (КПРФ) c 7,96%. Кандидат от ЛДПР Борис Чернышов набрал 5,98% электронных голосов, Владислав Даванков («Новые люди») — 5,12%, Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 3,89%. Мэра Москвы уже поздравили с победой в ЦИК.

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22:10 Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, предварительно, набрал более двух миллионов голосов на выборах мэра города по итогам расшифровки онлайн-голосования.

Об этом говорится в сообщении мэрии. На втором месте идет внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов.

Зампред ЦИК России Николай Булаев поздравил Собянина с победой на выборах, отметив, что голосов с классических участков гораздо меньше, чем онлайн.

«Мы, конечно, окончательное поздравление оформим в виде телеграммы от Эллы Александровны (Памфиловой, главы ЦИК) и Центральной избирательной комиссии. А сейчас, учитывая, что голосов с классических участков гораздо меньше, победитель однозначно уже известен, от нас всех здесь присутствующих в зале поздравления Сергею Семёновичу (Собянину) со столь убедительной победой», — сказал Булаев в инфоцентре ЦИК.