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В Украине считают, что дни Крымского моста сочтены

В Украине считают, что дни Крымского моста сочтены

Крымский мост получил существенные повреждения и уже не будет функционировать так полноценно, как раньше. Да и вообще у него осталось не так много времени.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Он просто не способен уже восстановиться. Во-первых, у него осталось очень мало времени, помним – конструкция излишняя. Во-вторых, там повреждения достаточно существенные и угрозы неизбежны», – заявила пресс-секретарь ОК Юг.

Гуменюк отметила, что именно из-за угроз россияне постоянно перекрывают мост и сами себе не могут справиться с его использованием в качестве полноценной конструкции.

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