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В Ашхабаде пройдет заседание по Каспию

В Ашхабаде пройдет заседание по Каспию

Завтра в Туркменистане состоится шестое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Туркменистане.

Отметим, что шестое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет 11-13 сентября в Ашхабаде. В обсуждениях примут участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана.

Азербайджан на встрече будет представлять делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым.

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