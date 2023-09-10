В Баку завершилось III рабочее заседание азербайджано-иранской совместной комиссии (фото)

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Завершилось 3-е заседание Совместной комиссии по военному сотрудничеству между Министерством обороны Азербайджана и Генеральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Иран.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На заседании, проходившем в Управлении международного военного сотрудничества, были обсуждены результаты проведенных переговоров, состоялся очередной обмен мнениями о расширении отношений по нескольким направлениям военного сотрудничества.

В заключительном выступлении глава делегации вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мухаммед Ахади отметил, что некоторые силы в последнее время распространяют безосновательную, лживую информацию, пытаясь подорвать узы дружбы и добрососедские отношения между Ираном и Азербайджаном, подчеркнув в этой связи важность взаимных визитов и рабочих встреч.

На заседании Совместной комиссии были высоко оценены реализуемые меры, отмечено наличие хорошей основы для развития сотрудничества на двустороннем, региональном и международном уровнях.

В заключение был подписан итоговый протокол заседания.