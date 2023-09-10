Блинкен призвал Баку и Ереван к диалогу |
Наш солдат пострадал при подрыве на мине армянских НВФ |
Мишель обсудил с Эрдоганом армяно-азербайджанские отношения (фото) |
Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву из Нью-Дели |
Иран опроверг слухи о концентрации войск на азербайджанской границе и договорился укреплять связи с Баку |
Лавров: Пашинян подписал документ о принадлежности Карабаха Азербайджану (обновлено) |
Азербайджан признателен миру за осуждение псевдовыборов в Карабахе |
«Ничего хорошего». Лавров осудил стремление НАТО проникнуть на Южный Кавказ |
Казанский: Скорее всего, будет война и Азербайджан получит полный контроль над Карабахом (видео) |
Главное Армия

Украина будет атаковать и с наступлением холодов, обещает Буданов

Украина будет атаковать и с наступлением холодов, обещает Буданов

Контрнаступление ВСУ продолжится и после наступления холодной погоды, даже если продвигаться вперед станет труднее.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжены. Контрнаступление будет продолжаться», – заявил руководитель ГУР, которого цитирует Reuters.

По его словам, что контрнаступление происходит на нескольких направлениях, при этом он признал, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, и описал ситуацию как сложную.

Он добавил, что среди ключевых факторов, которые тормозят контрнаступление ВСУ – это очень плотная концентрация российских мин, а также большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.

Теги:
Из этой рубрики
ВСУ находятся в нескольких километрах от аэропорта Донецка
Армия

ВСУ находятся в нескольких километрах от аэропорта Донецка

2023/09/10, 17:34
Украина будет атаковать и с наступлением холодов, обещает Буданов
Армия

Украина будет атаковать и с наступлением холодов, обещает Буданов

2023/09/10, 17:05
Наш солдат пострадал при подрыве на мине армянских НВФ
Армия

Наш солдат пострадал при подрыве на мине армянских НВФ

2023/09/10, 16:32
Иранский генерал: Некоторые силы пытались подорвать дружбу между Баку и Тегераном (фото)
Армия

Иранский генерал: Некоторые силы пытались подорвать дружбу между Баку и Тегераном (фото)

2023/09/10, 16:07
Иран опроверг слухи о концентрации войск на азербайджанской границе и договорился укреплять связи с Баку
Армия

Иран опроверг слухи о концентрации войск на азербайджанской границе и договорился укреплять связи с Баку

2023/09/10, 14:53
Азербайджанский военнослужащий выстрелил в себя
Армия

Азербайджанский военнослужащий выстрелил в себя

2023/09/10, 14:13
Азербайджан пресек очередную провокацию армян в направлении Физули
Армия

Азербайджан пресек очередную провокацию армян в направлении Физули

2023/09/10, 10:42
ВСУ уничтожили за сутки почти 500 вражеских солдат и 22 артсистемы
Армия

ВСУ уничтожили за сутки почти 500 вражеских солдат и 22 артсистемы

2023/09/10, 10:32
Баку опроверг ложь армянской военщины
Армия

Баку опроверг ложь армянской военщины

2023/09/10, 09:31