Украина будет атаковать и с наступлением холодов, обещает Буданов

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Контрнаступление ВСУ продолжится и после наступления холодной погоды, даже если продвигаться вперед станет труднее.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжены. Контрнаступление будет продолжаться», – заявил руководитель ГУР, которого цитирует Reuters.

По его словам, что контрнаступление происходит на нескольких направлениях, при этом он признал, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, и описал ситуацию как сложную.

Он добавил, что среди ключевых факторов, которые тормозят контрнаступление ВСУ – это очень плотная концентрация российских мин, а также большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.