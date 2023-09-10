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Эрдоган против исключения России из «зерновой сделки»

Эрдоган против исключения России из "зерновой сделки"

Россия не может быть исключена из «зерновой сделки» из-за риска роста напряжённости. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) политик отметил, что у него была возможность подробно обсудить этот вопрос. Эрдоган напомнил, что сделка позволила предотвратить возникновение продовольственного кризиса в мире. Турецкий лидер также обратил внимание на то, что договор продлевался три раза, и за этот период в нуждающиеся страны было поставлено 33 миллиона тонн зерна.

«Процесс, которые исключает РФ, вряд ли будет устойчивым. Россия не может быть исключена из зернового процесса. Не должно быть попыток роста напряжённости в регионе», — подчеркнул Эрдоган.

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