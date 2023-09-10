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Эрдоган намерен предупредить Пашиняна и уличил Ереван в «неправильных действиях» в Карабахе

Эрдоган намерен предупредить Пашиняна и уличил Ереван в "неправильных действиях" в Карабахе

Завтра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом говорится в заявлении турецкого лидера в рамках саммита G-20.

Эрдоган заявил, что шаги, предпринятые армянами в Карабахе (т.н. «президентские выборы»), неприемлемы.

«Этого не принимают и страны Евросоюза. В ходе нашей встречи с Шарлем Мишелем я увидел, что он к этому относится отрицательно. В завтрашнем разговоре я предупрежу Пашиняна, что такие выборы не могут быть приняты. Дружественные западные страны, с которыми мы ведем переговоры, не принимают эти выборы», – отметил Эрдоган.

При этом он заявил, что действия Армении в Карабахе — неправильные

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