Генсек СЕ не видит правовой основы в «выборах», устроенных армянскими сепаратистами

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«Президентские выборы» в Ханкенди не имеют правовой основы.

Об этом в соцсети X написала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Она добавила, что важнее всего гуманитарная ситуация в регионе и соблюдение международных стандартов.

«Совет Европы призывает все стороны снизить напряженность, начать диалог и восстановить мир. Совет Европы готов оказать поддержку в этом», – заявила Пейчинович-Бурич.