Генсек СЕ не видит правовой основы в «выборах», устроенных армянскими сепаратистами

«Президентские выборы» в Ханкенди не имеют правовой основы.
Об этом в соцсети X написала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
Она добавила, что важнее всего гуманитарная ситуация в регионе и соблюдение международных стандартов.
«Совет Европы призывает все стороны снизить напряженность, начать диалог и восстановить мир. Совет Европы готов оказать поддержку в этом», – заявила Пейчинович-Бурич.
Soi-disant «élections présidentielles» à Khankendi/Stepanakert n’ont aucun fondement juridique. Situation humanitaire & respect des normes internationales essentiels @coe appelle à désamorcer les tensions, à engager un dialogue et à rétablir la paix. @coe prêt à soutenir
— Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) September 10, 2023