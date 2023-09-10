Казанский: Скорее всего, будет война и Азербайджан получит полный контроль над Карабахом (видео)

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Украинский блогер, политический обозреватель и журналист Денис Казанский прокомментировал на своем канале в Youtube знаковые заявления лидера Армении Никола Пашиняна об отдалении от России и проанализировал ситуацию в регионе. Об этом сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«По факту лидер Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не потянула роль сверхдержавы, на которую претендовала.

Все думали, что Россия – это такое сильное государство с сильной армией, но после того, как Россия опозорилась в Украине, всем стало очевидна слабость России, все поняли, что Россия из себя ничего не представляет и с ней можно не считаться и даже Пашинян, номинальный союзник России, совершенно открыто говорит, что никакой надежды на Россию нет, потому что она слаба и ничего не может сделать. И вообще, Армения сильно ошиблась, когда делала ставку на Россию, потому что верила, что она поможет защитить, а Россия не поможет и не защитит», – отметил эксперт.

«Все это происходит на фоне очередного обострения между армянами и азербайджанцами. Скорее всего, будет очередная война, по итогам которой Азербайджан получит уже полный контроль над Карабахом. А Россия не вмешается, Россия никак не сможет выступить на стороне своего союзника Армении, потому что своего союзника Россия уже сдала», – сделал вывод Казанский.

