«Ничего хорошего». Лавров осудил стремление НАТО проникнуть на Южный Кавказ |
Казанский: Скорее всего, будет война и Азербайджан получит полный контроль над Карабахом (видео) |
Лондон не признает «выборы» армянских сепаратистов |
Пакистан осудил кривляние с псевдовыборами в Карабахе |
Баку опроверг ложь армянской военщины |
Армяне открыли огонь в Лачинском направлении |
Опрос: читатели Minval.az призвали навсегда покончить с армянским сепаратизмом |
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2012 (обновлено, фото, видео) |
«Это отдельная договоренность»: Хикмет Гаджиев расставил все точки над i |
Главное Мнения

Казанский: Скорее всего, будет война и Азербайджан получит полный контроль над Карабахом (видео)

Казанский: Скорее всего, будет война и Азербайджан получит полный контроль над Карабахом (видео)

Украинский блогер, политический обозреватель и журналист Денис Казанский прокомментировал на своем канале в Youtube знаковые заявления лидера Армении Никола Пашиняна об отдалении от России и проанализировал ситуацию в регионе. Об этом сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«По факту лидер Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не потянула роль сверхдержавы, на которую претендовала.

Все думали, что Россия – это такое сильное государство с сильной армией, но после того, как Россия опозорилась в Украине, всем стало очевидна слабость России, все поняли, что Россия из себя ничего не представляет и с ней можно не считаться и даже Пашинян, номинальный союзник России, совершенно открыто говорит, что никакой надежды на Россию нет, потому что она слаба и ничего не может сделать. И вообще, Армения сильно ошиблась, когда делала ставку на Россию, потому что верила, что она поможет защитить, а Россия не поможет и не защитит», – отметил эксперт.

«Все это происходит на фоне очередного обострения между армянами и азербайджанцами. Скорее всего, будет очередная война, по итогам которой Азербайджан получит уже полный контроль над Карабахом. А Россия не вмешается, Россия никак не сможет выступить на стороне своего союзника Армении, потому что своего союзника Россия уже сдала», – сделал вывод Казанский.

Теги:
Из этой рубрики
Маск назвал «истинного» президента США (видео)
Мнения

Маск назвал «истинного» президента США (видео)

2023/09/10, 12:33
Казанский: Скорее всего, будет война и Азербайджан получит полный контроль над Карабахом (видео)
Мнения

Казанский: Скорее всего, будет война и Азербайджан получит полный контроль над Карабахом (видео)

2023/09/10, 12:16
Опрос: читатели Minval.az призвали навсегда покончить с армянским сепаратизмом
Мнения

Опрос: читатели Minval.az призвали навсегда покончить с армянским сепаратизмом

2023/09/10, 08:07
Эрдоган Каракуш: Турция, Россия и Азербайджан могут сообща противодействовать закреплению США в регионе
Мнения

Эрдоган Каракуш: Турция, Россия и Азербайджан могут сообща противодействовать закреплению США в регионе

2023/09/09, 23:38
Эксперт: Пригожин жив и здоров и находится на райском острове Маргарита
Мнения

Эксперт: Пригожин жив и здоров и находится на райском острове Маргарита

2023/09/09, 23:25
Сторонники Пашиняна называют т.н. "выборы" армянских сепаратистов "дворцовым переворотом"
Мнения

Сторонники Пашиняна называют т.н. «выборы» армянских сепаратистов «дворцовым переворотом»

2023/09/09, 22:23
Коротченко: Карабах - это Азербайджан!
Мнения

Коротченко: Карабах – это Азербайджан!

2023/09/09, 21:32
Эксперт: Армения вряд ли покинет ОДКБ, но она нагнетает обстановку
Мнения

Эксперт: Армения вряд ли покинет ОДКБ, но она нагнетает обстановку

2023/09/09, 19:39
Симоньян уличила Ереван в антироссийской риторике
Мнения

Симоньян уличила Ереван в антироссийской риторике

2023/09/09, 17:06