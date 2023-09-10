Лондон не признает «выборы» армянских сепаратистов

Великобритания не признает так называемые «выборы», проведенные в Карабахском регионе Азербайджана.
Об этом британский посол в Баку Фергюс Олд написал в соцсети Х (ранее Twitter).
«Великобритания не признает так называемые «президентские выборы», проведенные в Карабахе 9 сентября. Подчеркивая важность принципов и норм международного права, мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», – отметил дипломат.
🇬🇧Böyük Britaniya sentyabrın 9-da Qarabağda keçirilən qondarma “prezident seçkiləri”ni tanımır. Biz beynəlxalq hüququn prinsip və normalarının əhəmiyyətini vurğulayaraq, Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik.
— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) September 10, 2023