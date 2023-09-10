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Лондон не признает «выборы» армянских сепаратистов

Лондон не признает "выборы" армянских сепаратистов

Великобритания не признает так называемые «выборы», проведенные в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом британский посол в Баку Фергюс Олд написал в соцсети Х (ранее Twitter).

«Великобритания не признает так называемые «президентские выборы», проведенные в Карабахе 9 сентября. Подчеркивая важность принципов и норм международного права, мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», – отметил дипломат.

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