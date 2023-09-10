«Это отдельная договоренность»: Хикмет Гаджиев расставил все точки над i

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На ППП «Лачин» должен соблюдаться азербайджанский таможенный и пограничный режим. Фиктивные и сфабрикованные выборы или, лучше сказать, отбор – это серьезный регресс и контрпродуктивный шаг. Незаконный марионеточный режим должен быть распущен и разоружен. Об этом написал в своем X помощник президента Хикмет Гаджиев.

«В ответ на многочисленные запросы международных журналистов, в том числе Reuters, Politico и BBC, хотелось бы прояснить следующее:

Завтра по инициативе России продовольственный груз Российского Красного Креста отправится по дороге Агдам – Аскеран в направлении Ханкенди в координации с Азербайджанским Красным Полумесяцем. Это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для доставки грузов МККК. Так, 1 сентября Азербайджан в качестве доброй воли выразил свое согласие на одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди. Однако незаконный режим отказался.

Однако на КПП «Лачин» должен соблюдаться азербайджанский таможенный и пограничный режим.

Фиктивные и сфабрикованные выборы или, лучше сказать, отбор – это серьезный регресс и контрпродуктивный шаг. Незаконный марионеточный режим должен быть распущен и разоружен. Только так можно обеспечить прочный мир, в котором смогут жить и сосуществовать армяне и азербайджанцы, проживающие в Карабахе», — заявил помощник президента.