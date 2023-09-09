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Сторонники Пашиняна называют т.н. «выборы» армянских сепаратистов «дворцовым переворотом»

Сторонники Пашиняна называют т.н. "выборы" армянских сепаратистов "дворцовым переворотом"

«Все смешалось в доме Облонских»: пашиняновские ТГ-каналы назвали т.н. «выборы президента» у сепаратистов «дворцовым переворотом», сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«<…> после того, как произошел дворцовый переворот, новая администрация в качестве своего первого шага согласилась на открытие Агдамской дороги, а Рубен Варданян&co этому, как неожиданно, совершенно не сопротивлялась. Можно ожидать, что за первым грузовиком последует второй, третий и так далее.

Печально то, что ценой дворцового переворота станет не только начало интеграционного процесса, но из-за него уже нанесен большой ущерб международной легитимности властей «арцаха». Только за сегодня прозвучали много осуждающих заявлений по поводу «президентских выборов» в «арцахе», — сетуют они.

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