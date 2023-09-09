Госдеп осудил неуважение к священным писаниям

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В Госдепартаменте США назвали «безобразным» проявление неуважения к священным писаниям. Так в американском ведомстве прокомментировали инцидент перед Турецким домом в Нью-Йорке, где неизвестный совершил провокацию в отношении Корана.

В Госдепартаменте США отметили, что рассматривают свободу слова как элемент демократии, но при этом назвали «безобразным» проявление неуважение к священным писаниям.

В ведомстве указали, что не располагают информацией об инциденте, и в этой связи никаких комментариев по этому поводу делаться не будет.

«США осуждают акты ненависти, так как подобные действия могут причинить вред отдельным лицам», – добавили в Госдепе.

Ранее неизвестный растоптал священный Коран перед Турецким домом в Нью-Йорке. Инцидент произошел в 10:46 по местному времени 9 сентября.

Злоумышленник принес с собой экземпляр священной книги на английском языке и бросил его на землю. Затем мужчина начал демонстративно топтать Коран. Сотрудники службы охраны Турецкого дома вмешались в ситуацию, мужчина покинул территорию.

О происшествии проинформировали Департамент полиции Нью-Йорка и Бюро дипломатической безопасности.