Украина недовольна итоговой декларацией саммита G20

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Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал страны G20, которые в итоговой декларации саммита в Индии избежали прямого осуждения России за начало вторжения.

«Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время в части относительно агрессии России против Украины «Группе двадцати» нечем гордиться», — написал Николенко в Facebook.

Он также опубликовал отрывок текста декларации, в котором зачеркнул некоторые формулировки и заменил их. Например, по мнению Николенко, в документе следовало бы написать, что не «все страны», а «Россия» в первую очередь должна «воздерживаться от угроз применения силы». Он также вписал слова, которыми участники саммита должны были «единогласно осудить Россию» и призвать ее прекратить военные действия.