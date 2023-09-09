Гаджиев: Азербайджан не получал от Армении предложения о срочных переговорах

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Азербайджан не получал от правительства Армении предложения о ведении срочных переговоров с президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, которого цитирует Reuters.

По словам Гаджиева, вооруженные силы Азербайджана проводят плановые учения в рамках подготовки к осенне- зимнему сезону, и это часть регулярного процесса планирования. Армения же сосредоточивает войска на границе и закупает новые системы вооружения.

Помощник президента отметил, что армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе также вышли из своих казарм и приведены в состояние повышенной боевой готовности.

«Наша стратегия заключается в пресечении любых вооруженных действий или незаконных военных действий и провокаций против Азербайджана», – заявил Гаджиев.