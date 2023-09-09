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Эксперт: Армения вряд ли покинет ОДКБ, но она нагнетает обстановку

Эксперт: Армения вряд ли покинет ОДКБ, но она нагнетает обстановку

Армения вряд ли покинет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но республика нагнетает обстановку, чтобы показать угрозу своей безопасности. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

«Объективно Армения вряд ли выйдет из ОДКБ, – отметил он, высказав мнение, что страна на текущий момент в некотором смысле «находится в тупике». – Но Ереван сейчас максимально нагнетает ситуацию».

Притчин также высказал мнение, что если Армения все же «выйдет из ОДКБ , это будет в определенной степени снижение уровня взаимоотношений с Россией».

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