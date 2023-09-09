Страны G20 утвердили итоговую декларацию саммита в Нью-Дели: главное

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Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели.

В документе была подчеркнута недопустимость применения ядерного оружия на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

«В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений, направленных против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства, а также применения ядерного оружия», – говорится в документе.

В документе отмечается, что развивающиеся и наименее развитые страны все еще пытаются оправиться от последствий пандемии и экономических потрясений, которые препятствуют прогрессу в достижении Целей ООН в области устойчивого развития, и что существуют разные мнения и оценки относительно этой ситуации.

Кроме того, в документе привлекается внимание к усилиям Турции по зерновой сделке.

«Мы ценим усилия по достижению Стамбульских соглашений при посредничестве Турции и ООН о доступе российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», -говорится в документе.

В декларации содержится призыв к незамедлительному и беспрепятственному обеспечению вывоза зерна, продуктов питания и удобрений из России и Украины.

«Это необходимо для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, и главным образом в Африке», — говорится в документе.

В итоговой декларации отметается, что министры финансов и управляющие центральных банков стран «Большой двадцатки» обсудят дорожную карту развития криптовалют в октябре 2023 года.

«Одобряем рекомендации высокого уровня Совета по финансовой стабильности G20 по регулированию, надзору и наблюдению за деятельностью криптовалютных активов», – говорится в документе.

В декларации делается акцент на то , что развивающиеся страны должны быть лучше представлены в международных финансовых и экономических институтах.

«На различных площадках говорилось о необходимости вдохнуть новую жизнь в систему многосторонности, чтобы отвечать глобальным вызовам XXI века, сделать глобальное управление более репрезентативным, эффективным, прозрачным и подотчетным. В этой связи необходимо оживить систему многосторонности и сделать ее более инклюзивной, требуются реформы, направленные на осуществление повестки на период до 2030 года», говорится в документе.

Кроме того, в декларации подчеркивается, что развивающимся странам необходимо 5,8-5,9 трлн долларов для достижения своих целей по выбросам к 2030 году.