В ЕС не признают «выборы» армянских сепаратистов

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Учитывая так называемые «президентские выборы», проведенные в Ханкенди 9 сентября 2023 года, Евросоюз вновь заявляет, что не признает конституционно-правовые рамки проведения этих «выборов».

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности Службы внешних связей ЕС Набилы Масрали.

«В то же время в ЕС считают, что жителям армянского происхождения Карабахского региона важно собраться вокруг фактического руководства, которое способно и готово вести ориентированные на результат обсуждения с Баку. ЕС привержен поддержке этого процесса», – отметила она.