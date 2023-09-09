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Киев выступил с осуждением т.н. «выборов» в Карабахе

Киев выступил с осуждением т.н. "выборов" в Карабахе

Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение 9 сентября в Карабахе так называемых «президентских выборов». Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Проведение этих так называемых «президентских выборов» противоречит нормам и принципам международного права. Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в ее международно-признанных границах и выступает за урегулирование политико-дипломатическим путем», – говорится в заявлении.

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