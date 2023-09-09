Российский Красный Крест отправил гумпомощь армянам Карабаха через Агдамскую дорогу (фото, видео)

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Грузовик с продуктами, отправленный Российским обществом Красного Креста для карабахских армян, движется в сторону Агдама.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанского общества Красного Полумесяца.

По инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, сентября 2023 года, в соответствии с законодательством Азербайджана, в 14:30 1 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт «Самур» на территорию Азербайджана. В настоящее время этот груз движется в направлении Самур-Баку, Баку-Барда, Агдам и Аскеран.