Страны G20 утвердили итоговую декларацию саммита в Нью-Дели: главное |
Предотвращена провокация армян в направлении Физули |
Роковая ошибка Шахраманяна. Пришло время добить сепаратистов |
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037 (обновлено, фото, видео) |
Байрамов проинформировал помощницу Блинкена об участившихся провокациях армян |
Баку: Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга |
Макрон, Шольц, Раиси, Блинкен, Гарибашвили. Пашинян звонит мировым лидерам и просит о переговорах с Алиевым (обновлено) |
Генсек ОТГ осудил т.н. «президентские выборы» армянских сепаратистов в Карабахе |
Отправленные из Баку грузовики с продовольствием все еще стоят на дороге Агдам-Ханкенди |
Главное Общество

Российский Красный Крест отправил гумпомощь армянам Карабаха через Агдамскую дорогу (фото, видео)

Российский Красный Крест отправил гумпомощь армянам Карабаха через Агдамскую дорогу (фото, видео)

Грузовик с продуктами, отправленный Российским обществом Красного Креста для карабахских армян, движется в сторону Агдама.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанского общества Красного Полумесяца.

По инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, сентября 2023 года, в соответствии с законодательством Азербайджана, в 14:30 1 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт «Самур» на территорию Азербайджана. В настоящее время этот груз движется в направлении Самур-Баку, Баку-Барда, Агдам и Аскеран.

Теги:
Из этой рубрики
Глава ИВ Шарурского района уволил своего зама
Общество

Глава ИВ Шарурского района уволил своего зама

2023/09/09, 18:01
Отправленные из Баку грузовики с продовольствием все еще стоят на дороге Агдам-Ханкенди
Общество

Отправленные из Баку грузовики с продовольствием все еще стоят на дороге Агдам-Ханкенди

2023/09/09, 15:47
Российский Красный Крест отправил гумпомощь армянам Карабаха через Агдамскую дорогу (фото, видео)
Общество

Российский Красный Крест отправил гумпомощь армянам Карабаха через Агдамскую дорогу (фото, видео)

2023/09/09, 15:26
В трубопроводе Баку-Супса найден сверток с наркотиками
Общество

В трубопроводе Баку-Супса найден сверток с наркотиками

2023/09/09, 13:55
В воскресенье ожидаются ливни, град и мокрый снег
Общество

В воскресенье ожидаются ливни, град и мокрый снег

2023/09/09, 13:30
Полиция провела задержания: изъяты оружие и наркотики(видео)
Общество

Полиция провела задержания: изъяты оружие и наркотики(видео)

2023/09/09, 13:07
МЧС обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
Общество

МЧС обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

2023/09/09, 13:02
Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Марокко
Общество

Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Марокко

2023/09/09, 12:36
Прошли ливни, выпал град, в ряде рек произошли наводнения
Общество

Прошли ливни, выпал град, в ряде рек произошли наводнения

2023/09/09, 12:00