Иран выразил обеспокоенность действиями Армении (фото)

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9 сентября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с генерал-майором Мухаммедом Ахади, находящуюся с визитом в нашей стране для участия во встрече азербайджано-иранской совместной комиссии.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

На встрече была отмечена важность взаимных визитов с точки зрения расширения добрососедских связей.

Выразив удовлетворение восстановительными и строительными работами, проводимыми Азербайджаном на освобожденных территориях, члены иранской делегации выразили обеспокоенность действиями Армении, которые могут создать угрозу стабильности и безопасности в регионе.