Баку осудил т.н. «президентские выборы» армянских сепаратистов

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МИД Азербайджана выступил с заявлением относительно незаконной деятельности так называемого режима, созданного в период оккупации Армении в Карабахском регионе Азербайджана, под названием «президентские выборы», что является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджана, норм и принципов международного права, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Отмечается, что легитимной основой выражения политической воли посредством выборов на территории Азербайджана являются только Конституция и законы Азербайджана.

«Указанный шаг, являясь еще одним элементом провокационной и опасной деятельности Армении, которая особенно обострилась в последнее время, является серьезным ударом по усилиям по нормализации в регионе и реинтеграции этнических армянских жителей в конституционные рамки Азербайджана», – говорится в заявлении.

Отмечается, что проведение так называемых «выборов» еще раз ясно показывает, что Армения и созданный ею так называемый режим, предпринимающий шаги для сохранения статус-кво, продолжения оккупационной политики, совсем не заинтересованы в мирном процессе и, наоборот, пошли по пути провокаций и обострения ситуации.

В сообщении подчеркивается, что Армения должна отказаться от ненужных попыток обмануть свой народ и международное сообщество, положить конец претензиям на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, конструктивно участвовать в процессе нормализации и выполнять свои международные обязательства: «Армения, препятствуя диалогу с этническими армянами, проживающими на суверенной территории Азербайджана, показывает грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана, посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашей страны».

МИД отметил, что Азербайджан будет решительно пресекать угрозы своему суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

«Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск так называемого режима. Азербайджан призывает всех членов международного сообщества в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международного права, дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять действенные меры, чтобы удержать Армению от шагов, ставящих под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, решительно осудить незаконную деятельность, называемую «выборами», – заявил МИД Азербайджана.