Россию не устраивают условия Запада по зерновой сделке

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Предлагаемые Западом условия возобновления зерновой сделки не устраивают Россию, Москва ждет выполнения тех договоренностей, которые озвучила изначально, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Президент четко сказал, что в тот момент, когда они будут выполнены, сразу же возобновится сделка, но не наоборот. Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя вправе и считаем себя обязанными сначала дождаться этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку. Все условия, выполнения которых требует Россия, прекрасно известны, они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях, они абсолютно конкретны, и все это абсолютно реализуемо», сказал Песков журналистам.