Россию не устраивают условия Запада по зерновой сделке

Предлагаемые Западом условия возобновления зерновой сделки не устраивают Россию, Москва ждет выполнения тех договоренностей, которые озвучила изначально, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
«Президент четко сказал, что в тот момент, когда они будут выполнены, сразу же возобновится сделка, но не наоборот. Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя вправе и считаем себя обязанными сначала дождаться этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку. Все условия, выполнения которых требует Россия, прекрасно известны, они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях, они абсолютно конкретны, и все это абсолютно реализуемо», сказал Песков журналистам.