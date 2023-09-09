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Пашинян обзванивает мировых лидеров и просит о переговорах с Ильхамом Алиевым

Пашинян обзванивает мировых лидеров и просит о переговорах с Ильхамом Алиевым

Французский президент Эммануэль Макрон позвонил армянскому премьеру и призвал решать все разногласия с Баку дипломатическим путем, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Кабмин Армении в свою очередь сообщает, что Пашинян в разговоре с Макроном выразил готовность провести экстренные переговоры с президентом Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на границе.

Пашинян также провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Канцлер Шольц отметил, что готов поддержать усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе. Пашинян подчеркнул готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности», – заявили в армянском Кабмине.

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