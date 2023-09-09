Ветеран ВМС США: Я знаю об Азербайджане и его 30-летней войне с соседом-оккупантом – Арменией

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Ветеран ВМС США, политический консультант, автор различных книг и статей, опубликованных в газетах и журналах, Рауль Контрерас написал ответ на статью Николаса Кристофа в New York Times.

Статья под названием «Отчет Контрераса. Геноцид в 2023-м году?» опубликована в «Imperial Valles Press».

Автор пишет: «2 сентября «The New York Times» опубликовала статью «звездного» колумниста Николаса Кристофа, в которой он написал «…что если другая страна, используя отвлечение от внимания (война России против Украины), совершает преступления против человечности? Тогда познакомьтесь с Азербайджаном».

Не знаю, был ли когда-нибудь Кристоф в Азербайджане или в Армении. Он написал: «Вы, наверное, не слышали о жестокости Азербайджана по отношению к этническому армянскому анклаву под названием Нагорный Карабах, но это заслуживает расследования».

Кристоф не может знать, что я знаю об Азербайджане и его 30-летней войне с соседом-оккупантом – Арменией. Я был там шесть раз за последние восемь лет. Я написал книгу о военных преступлениях Армении и несколько статей о проблемах Азербайджана с Арменией.

Я также побывал на территории, которую никто не посещал, шириной 500 метров, между оккупировавшими азербайджанские земли армянами и азербайджанскими войсками».

Кристоф показывая свою неосведомленность, не говоря нам о том, что конфликт начался в 1980-х годах с массового изгнания из христианской Армении азербайджанцев – мусульман, которые десятилетиями проживали там.

Он не сообщает нам о том, что в период с 1988 по 1992 год в Армении были убиты или изгнаны около 200 000 азербайджанцев.

Более того, в 1992 году, когда Армения (с российскими войсками) вторглась в Азербайджан и оккупировала 20% территории, а также весь Нагорно-Карабахский регион, армяне убили или изгнали со своих родных мест 700-800 тысяч азербайджанцев. Никто не проявил милосердия; мужчины, женщины и дети бежали в столицу Баку. Так, в столице население выросло до 2,3 млн человек, почти все население Армении – около 2,7 млн.

Азербайджан закрыл Лачинскую дорогу между Арменией и Карабахом в соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым после Карабахской войны 2020 года. Почему? Потому что армяне использовали охраняемую Россией дорогу для контрабанды. Русские ничего не сделали, чтобы остановить незаконную деятельность. Азербайджан остановил их.

Транзит разрешен тем армянам, у которых в порядке документы и которые хотят поехать в эту страну по этой дороге, которая является единственным выходом в Армению. Тем не менее, правительство Азербайджана разрешило Обществу Красного Полумесяца отправить колонну грузовиков с продовольствием и медицинскими принадлежностями для людей, утверждающих, что они «умирают от голода».

Армяне радостно встретили колонну грузовиков с развевающимися флагами Красного Полумесяца? Нет. Дорогу из Агдама перекрыли бетонными блоками – из разрушенного армянами 50-тысячного города Агдам. Они отказались впустить грузовики на территорию Азербайджана, чтобы обеспечить продовольствием армян, которые, как они утверждают, «умирают от голода».

Что касается бывшего генерального прокурора Международного уголовного суда, «эксперта» Луиса Морено Окампо, который «утверждает, что армяне умирают от голода», то он должен получить въездную визу в Азербайджан, выданную азербайджанцами, чтобы иметь возможность посетить эту территорию. Нет никаких доказательств того, что он когда-либо был на этих территориях. Ни доказательств, ничего. Я же каждый раз проводил там недели по выданной Азербайджаном визе».