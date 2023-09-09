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МИД Азербайджана поздравил Таджикистан

МИД Азербайджана поздравил Таджикистан

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Таджикистан по случаю национального праздника – Дня независимости страны.

Соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в Х .

«Поздравляем братский народ Таджикистана с его Национальным днем и передаем наши наилучшие и самые искренние пожелания! Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления наших стратегических отношений во всех областях! С Национальным праздником, Таджикистан!» – говорится в информации.

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