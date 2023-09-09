Как должен реагировать Баку на антироссийскую истерию Пашиняна?

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Зазывая НАТО к себе, изгоняя и оплевывая Россию, Армения стремится превратить Южный Кавказ в территорию противостояния между РФ и Западом. Если она ставит под удар только себя – это ее личное дело. Но создание условий для столкновения антагонистичных сил в регионе, в т.ч. в отместку за то, что Москва «не отбила» Карабах у Азербайджана, наказуемо.

Все, что сейчас предпринимает Армения в отношениях с Азербайджаном, Россией, НАТО и Западом в целом легко объяснимо, однако воспринимаемо трудно, поскольку едва ли не каждый шаг Еревана вредит не только «армянству», но, в итоге, всему региону Южного Кавказа и Прикаспию. А объяснимо поведение Армении давней манией величия, порожденной комплексами неполноценности и «жертвы». Парадоксально? Конечно, однако известно, что мания величия имеет, в том числе, и такую стартовую подоплеку.

Можно считать, и это подтверждают последние события – отказ от проведение учений ОДКБ в Армении при том, что она является членом этого блока, демонстративное проведение совместных учений с НАТО на армянской территории (а рядом, кстати, Иран); отзыв Ереваном своего представителя из ОДКБ; постоянные претензии и критика блока; согласие на ратификацию Римского статута, дающего право на арест президента РФ на основании решения Международного суда, появись он в РА, – что пашиняновская власть окончательно переметнулась на Запад.

Причем, «стратегический партнер и союзник» России сделал это грубо, неблагодарно, с хамскими трамвайными репликами в адрес российских дипломатов. Мало того, премьер Пашинян неустанно повторяет зазубренное и лживое, что не Армения уходит из ОДКБ, а, наоборот, блок уходит из Армении, и вообще Россия покидает Южный Кавказ. И теперь вот для спасения Армении и безопасности региона на смену «русским» приходит НАТО.

Сценарий отчаливания Армении от России, без которой она, говоря прямо, просто бы перестала существовать, активно был задействован с революционным приходом Пашиняна к власти. И он бы затянулся во времени или бы «кино» вовсе не было снято, если бы Россия приняла участие в карабахской войне на стороне армян. Тогда «общественное мнение» Армении было бы «за Москву». Однако вряд ли надолго – Армения ненасытна: и «русского оружия» ей мало, и «русского газа», и прочей халявы или полу-халявы.

«Благодарный» Запад только и ждал острого антироссийского приступа ненависти значительной части армянских элит, их жадности и наступления «часа икс» – то есть обращения с протянутой рукой к Западу, который ее к этому активно стимулировал. И особенно старалась Франция. Пусть за медным грошом, но все же… И дождался: совместных военных учений с США, в ответ на которые Москва пообещала «глубоко проанализировать ситуацию» с отработкой операций «по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». Памятуя, при этом, о запущенном пробном шаре – приглашении Армении вступить в НАТО, озвученном председателем Европейского комитета по развитию альянса Гюнтером Фелингером.

Понятно, что приглашение это – пустая трескотня, однако возбуждающая армян, считающих (а таких немало), что они уже одной ногой вступили в НАТО. Но вступили они в кое-что другое, и виновата в этом, в том числе Москва, задабривавшая Армению, ну а последняя сочла, что так и надо – дескать, «русские нам обязаны».

Вообще, удивительное дело – армянам обязаны ВСЕ. А в то время как «русские» выполняли свои глупейшие «обязательства», западные структуры создавали в Армении разные НПО и НКО, отрабатывавшие деньги, выплачиваемые им далеко не для сохранения фауны и половодья озера Севан или развития животноводства в регионах, а для разжигания ненависти ко всем – неважно, к русским, азербайджанцам или иным. И к готовности (это уже становится актуальным) к открытию второго фронта против России – с Грузией этот номер пока не прошел.

В общем, Россия на эти армянские номера обращала мало внимания, а напрасно. Сейчас, конечно, она будет бдительнее, однако дело сделано: «союзническая» и «братская», самая неустойчивая на Южном Кавказе, стала плацдармом для противоборства России и Запада. То есть Запад с южно-кавказского направления подступает к границам России. А кто граничит с ней напрямую? Азербайджан и Грузия. И Ереван спокойненько поставил их под удар, а вместе с ними – «братский Иран», да и весь Каспийский регион: последний – дело не слишком отдаленного будущего.

Сначала у Армении была задача-минимум – напакостить России и Азербайджану (с последним не справилась, однако не отчаивается, поскольку это входит и в интересы Запада, а они проплачиваются). Настало время программы-максимум – отсечения Южного Кавказа от России и его перевода под протекторат Запада (включая удовлетворение интереса к открытию «второго фронта»).

Большого удовольствия от Армении ее иностранные партнеры не получат, но что смогут – урвут, то есть устроят колоссальный бардак на границах с Россией и Ираном, доберутся, в итоге, до углеводородных богатств Азербайджана и других государств Каспия, и тихой сапой будут наводить здесь свой «порядок». Так что дело идет к вовлечению России в войну на Южном Кавказе – это как минимум. И Россия своей недальновидной политикой позволила Армении это сделать.

Ну, а Ереван допустил фатальную политическую ошибку: того уровня сотрудничества, какой у него был с Россией, с Западом никогда не будет. И никогда не будет того уровня сотрудничества, какой мог быть, поступи Армения по чести, с Баку, Анкарой и Тбилиси. Да и Тегераном – тоже: вероломство Армении вряд ли послужит на пользу ирано-армянским отношениям.

Но как быть Азербайджану в заданных условиях? С Арменией Запад справился быстро, поскольку говорить о ее суверенитете и политической зрелости излишне – куда ветер подует, кто сколько заплатит. Но Азербайджан является самым независимым государством на Южном Кавказе, а это означает, что он потенциально находится под наиболее увесистым ударом.

Получив на Южном Кавказе надзор НАТО и Запада в целом, весь регион, включая Азербайджан, столкнется с повышенной террористической турбулентностью, обустройством территории (не исключено) под военные действия в отношении России. А это означает, что Баку ни на миллиметр не должен отходить от своих суверенных позиций и не давать никому лезть в свои дела, находиться на равноудаленных позициях как от НАТО, так и от России (ОДКБ), дабы не быть вовлеченным в их интриги и претензии влияния. Отношения с Западом и Россией должны строиться исключительно на сухой деловой основе, хоть это очень сложно, когда в торгово-экономическое, транспортно-логистическое, иное сотрудничество вклинивается политика – да еще в таком разнузданном виде.

Но у Азербайджана есть большое преимущество – у него налажены тесные отношения с Турцией, Грузией (а ситуация в ней сложная), и есть взаимопонимание с Израилем. В заданных условиях – и это должно устроить обе стороны – точки соприкосновения должны быть найдены и с Тегераном, несмотря на определенные интересы, связывающие Баку с Тель-Авивом, но не устраивающие Иран. Только так, вероятно, можно попробовать не попасть под раздачу.

Вне всякого желания нагнетать страхи, все же приходится констатировать, что, благодаря дешевой торговле Армении самой собой, в регионе появились дополнительные вызовы безопасности. Россия, понятно, сидеть, сложа руки, не будет. Военно-политических союзников на Южном Кавказе у нее нет, хотя есть собственное военное присутствие – оно, видимо, долго не продлится, и Россия выведет свою военную базу из Гюмри, то есть оголит Армению. Для этого ей надо очень сильно психануть, то есть принять эмоциональное решение, поскольку лишаться своего военного присутствия на Южном Кавказе ей не с руки.

И что будет, если Москва – и этому не стоит удивляться – выйдет из всех договоров о нераспространении атомного оружия, преспокойно передав ядерные технологии антагонистам Запада, находящимся вблизи Южного Кавказа – например, Ирану. И вообще Россия (разумеется, не в одночасье) вовсе откажется от контактов с Западом и переориентируется на Азию. Несложно подсчитать, какая, совокупно, ядерная мощь появится у условно объединенной Азии.

Все это имеет отношение к Азербайджану – географию не изменишь. К Азербайджану, приложившему максимум усилий к восхождению как с точки зрения военно-технической, так и энергетической, транспортно-логистической, и т.д. То есть в перспективе Азербайджан, все же, попытаются (или уже пытаются) поставить перед выбором внешнеполитических приоритетов, то есть условно азиатским и западным вектором. Пока же ему максимально надо постараться удержаться, так сказать, в свободном полете, не опалив крыльев.

Словом, как оказалось, двухмиллионная республика, представители этноса которой рассеяны едва ли не по всему миру, и в огромном количестве осевшие в России, ввергла регион не только в локальную войну – с Азербайджаном, но и в глобальное противостояние между Россией и Западом.

То, что она подставила себя под удар – это беда для ее народа, сделавшего свой выбор в контексте избрания себе лидера (ов). Но пожинают соответствующие плоды и те, кто с этим выбором не согласен. Так что с большой долей вероятности отток этнических армян с родины продолжится. И более всего – в Россию.

Но подставлять под удар весь регион с его окрестностями – это уже преступное деяние. Россия ответит. Запад не остановится. Если что-то пойдет «не так» для Армении (а пойдет непременно), ОДКБ и Россия на нее попросту чихнут. И Сергей Лавров уже не будет оправдываться и разъяснять, почему ОДКБ отказалась от «решительного осуждения действий Азербайджана».

Москва, надо думать, найдет способ наказания Армении за все ее фортели, а, говоря прямо – не только за предательство страны, спасшей ее от краха государственности, но и за геополитический хаос в стратегически важном для РФ регионе. В том числе, за обнимашки с Францией, которая сильно испортила «погоду» на Южном Кавказе.

И, разумеется, Москва поинтересуется, отчего это посол Франции в Ереване Оливье Декотиньи наведался к министру обороны Армении – просто «невинно» поинтересоваться ситуацией на армяно-азербайджанской границе и обсудить «региональные вопросы», или подлить керосин в топку?

Можно по-разному относиться к политике Москвы, но факт остается фактом, и это подчеркивают многие, в том числе, и армянские аналитики: реальная замена России в регионе сейчас невозможна с точки зрения сохранения в нем безопасности. Так что Ереван недостаточно хорошо проработал альтернативу в лице Запада, поскольку собственно безопасностью Армении он заниматься не будет: в цели и задачи «забугорья» это не входит, а укладываются в совершенно другой формат, причем, регионального масштаба.

И, кстати, соответствующие замыслы могут провалиться на какое-то время, если верить в информацию армянских и иных СМИ, что Азербайджан массированно стягивает войска к границе с Арменией и усиленно наращивает поставки вооружений из Израиля. И если Армения трепещет, то это ей не вредно: в конце концов, Азербайджан имеет право на потерю терпения в восстановлении своей юрисдикцию на всех оккупированных территориях. То, что он способен брать силой собственное, уже не должно вызывать сомнений.

Интересно, к кому, если Баку пойдет на военный дожим, бросится за помощью Армения? Правильно – к России. А как поступит Россия? Пожалеет и даст Еревану «последний шанс», выступит посредником с Баку или пошлет армян подальше? Или Азербайджан пошлет и Москву, и Ереван, что, с точки зрения бытовой логики, было бы правильно. А политико-подковерной – спорно.

Может, Ереван обратится за помощью к США, и те высадят в Карабахе своих коммандос? А вот это исключено: в силу отсутствия, так сказать, надежд политической, военной и иной «капитализации» в условиях военных действий. И поддержку Турцией, то есть страной НАТО — Азербайджана, тоже со счетов не скинешь.

Словом, миф о «большом уме», прагматичности и даже хитрости армян (речь о нечистых политиках и их сподвижниках) развеян в очередной раз. И это может послужить им хорошим уроком. Главное, однако, чтобы Южный Кавказ и его ближайшие соседи не пострадали от политической гнусности Еревана и иже с ним.

А Азербайджан – что ж, ему придется изловчиться еще больше, усилить свои годами наработанные навыки, возможности, высокий уровень суверенитета, чтобы держаться подальше от чужих интриг. А при надобности – жестко на них отвечать: чтоб не забывали и не зарывались те, кто нацелился на суверенитет Азербайджана и его вовлечение в хаос.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az