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Главное Мир

В Казахстане стартовали военные учения сил ПВО стран СНГ

В Казахстане стартовали военные учения сил ПВО стран СНГ

В Карагандинской области Казахстана начались учения «Боевое содружество-2023» с объединенными силами противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ, передает «Спутник-Казахстан» со ссылкой на сообщение Минобороны республики.

В учениях уже задействованы силы ПВО, а также боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов.

К учениям присоединился воинский контингент Кыргызстана. Расчеты ПВО выполняют стрельбу из ракетного комплекса «Печора2БМ». Он был разработан для отражения атак малой и средней дальности, а также БПЛА.

Сообщается, что основной период тренировок пройдет 14-15 сентября. За ним будут следить представители Министерств обороны и войск России, Армении, Узбекистана.

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