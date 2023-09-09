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Полиция Дели задержала мужчину за ложное сообщение о бомбе накануне саммита G20

Полиция Дели задержала мужчину за ложное сообщение о бомбе накануне саммита G20

Полиция Национального столичного округа Дели задержала местного жителя за ложное сообщение о мужчине, который якобы направлялся к месту проведения саммита «Большой двадцатки» (G20) с бомбой и оружием, передает ТАСС, ссылаясь сообщение полиции города.

«Действуя незамедлительно, отдел полиции района Бхолсва Дэйри вычислил подозреваемого и задержал его за распространение ложной информации», – говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Инцидент произошел в пятницу. 21-летний житель района Бхолсва Дэйри Кулдип Сах сообщил в одной из соцсетей, что якобы видел водителя авторикши, который перевозил оружие и взрывчатку в направлении Прагати Майдана – выставочного комплекса, где начинается саммит G20.

В полиции отметили, что, учитывая повышенные меры безопасности в городе, сотрудники правоохранительных органов все же нашли водителя авторикши. Он заявил, что транспортное средство принадлежит его брату, у которого был конфликт с подозреваемым из-за парковочного места на улице, где проживают оба мужчины. Полицейские проверили транспортное средство и не выявили ничего подозрительного.

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