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Жители Гавайев требуют отделение от США

Жители Гавайев требуют отделение от США

Пожары, разбушевавшиеся в августе на Гавайях, усилили желание местных жителей получить независимость от США. Об этом сообщает британская газета Guardian.

«Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новую остроту после августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи», — пишет издание.

Активисты коренных народов утверждают, что лишь восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства может помочь сохранить острова для будущих поколений.

Пожары уничтожили огромное количество жилых домов и заставили переселиться более 10 тысяч гавайцев, в то время как средняя стоимость жилья на Гавайях превышает $1 млн, отмечает Guardian.

Член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин заявила изданию, что законодатели Гавайев практически лишены возможности смягчить для местных жителей последствия жилищного кризиса, который сильнее всего ударил по коренным народам.

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