Глава РКЦ встретился со Сталлоне

71 Просмотров

Папа Римский Франциск принял на аудиенции 77-летнего американского актера Сильвестра Сталлоне, который прославился такими фильмами, как «Рокки» и «Рембо».

Об этом говорится в сообщении службы печати Святого престола, которая публикует официальные новости о деятельности понтифика.

Содержание беседы Франциска и Сталлоне не раскрывается. Папа Римский нередко принимает актеров, спортсменов и бизнесменов. Чаще всего это частные аудиенции, о которых официально не сообщается. Информация о них поступает после соответствующих публикаций самих знаменитостей в соцсетях.