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Украина наметила стратегические объекты России для уничтожения

Украина наметила стратегические объекты России для уничтожения

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины определило список стратегических объектов РФ, подлежащих уничтожению. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в эфире телемарафона «Єдині новини» в пятницу, 8 сентября.

«Мы определяем наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой РФ. Это подразумеваются военные объекты, объекты оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающего изготовление ракет, беспилотников, а также это объекты, относящиеся к обеспечению логистики группировок войск РФ, действующих на нашей территории. Поэтому целей у нас много. Они все пронумерованы, определены по иерархии, определено их значение, и мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы уменьшить потенциал РФ, чтобы достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукцию, перестанут производить военную продукцию», – отметил он.

По его словам, сами россияне признают, что украинская разведка работает точечно по объектам, обеспечивающим возможность России вести войну. Для этих целей Украина использует все средства.

«Этот комплексный подход состоит в том, что это не только беспилотники. Это и ракетные системы, и соответствующие агентурные единицы, действующие в том числе на территории РФ. Потому что это подход, позволяющий применить разные методы и достичь поставленной цели», – резюмировал Скибицкий.

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