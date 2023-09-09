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Джонсон жаждет победы Украины над Россией

Джонсон жаждет победы Украины над Россией

Для окончания полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала Россия, нужна победа Украины. Такое мнение 8 сентября во время панельной дискуссии на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии «Будущее решается в Украине» выразил бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

«Миру нужно стратегическое терпение и сдерживание, все должны держаться Украины. Потому что вы все-таки победите. Украина победит. Конечно, для этого, возможно, нужно будет время, – подчеркнул экс-премьер. – Останется ли Запад объединенным, поддерживающим Украину? Я думаю, что, конечно, да. Большинством голосов. И чтобы там не было бы в США […] все-таки я не считаю, что любой другой президент США был бы так глуп, чтобы извлечь возможности для поддержки Украины и лишить Украину этого. Это абсолютно не в стратегических интересах США».

Джонсон также высказался относительно окончания войны.

«Я не верю, что можно достичь завершения этой войны с [президентом РФ Владимиром] Путиным через переговоры. Нужно, чтобы была достигнута победа Украины», – резюмировал он.

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