Подоляк обвинил ООН в лоббировании интересов России

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ООН, пытаясь решить вопрос со снятием ограничений в отношении российского сельхозэкспорта, стала лоббистом интересов Москвы, заявил в X (бывшем Twitter) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению политика, Запад, вводя санкции против России, показал, что у страны под управлением Владимира Путина «нет будущего», но «после Путина» у нее «будет шанс». Выступая за исполнение нынешних требований России для возобновления зерновой сделки, «ООН хочет продлить жизнь путинского режима» и поддерживает военные действия, считает Подоляк. Он призвал не исполнять условия Москвы и вновь заявил о том, что следует задуматься над темой членством России в Совете безопасности организации.