Расим Мусабеков: «У армян ситуация, близкая к панике и распаду. Мы согласно своему плану будем обеспечивать то, о чем неоднократно заявляли»

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Ситуация в Карабахе напряженная. Появляются фото и видеокадры передвижения армии со стороны Армении. Помимо этого, в регионе происходят процессы, которые дают основание предполагать, что назревает конфликт. Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков рассказал Minval.az о том, что происходит в настоящее время вокруг карабахского вопроса.

– Все напряжены, и ждут дальнейшего развития ситуации. Как бы вы оценили те процессы, которые сейчас наблюдаются в регионе Южного Кавказа?

– У карабахских армян сейчас полный разброд и шатание. Остатки непризнанной легитимности они утрачивают. Как я понимаю по фотографиям в Ханкенди, люди собираются толпами, чтобы покинуть эту территорию. У армян ситуация, близкая к панике и распаду. Я думаю, что мы согласно своему плану будем обеспечивать то, о чем неоднократно заявляли — это вывод либо разоружение незаконных вооруженных формирований и остатков ВС Армении на территории Карабаха и открытие коммуникации Агдам-Аскеран-Ханкенди-Шуша-Лачин, а также дорогу через Агдере в Кяльбаджар до границы. Коммуникации в итоге будут открыты и функционировать будут под азербайджанским контролем. Что же касается миротворцев, они будут выполнять роль дополнительного фактора, обеспечивающего безопасность.

– Скажем, как жандармерия?

– Ну, во всяком случае они уже присутствуют, и если для успокоения армян нужно их присутствие, то ради Бога. Мы научились с ними взаимодействовать.

– Главное, чтобы незаконных вооруженных формирований на наших территориях не было?

– Да.

– Многие СМИ и телеграм-каналы пишут о том, что в Армении идет скрытая мобилизация. Есть ли вероятность того, что война будет по всему фронту, на условной армяно-азербайджанской границе?

– Если у военно-политического руководства Армении совсем плохо со здравым смыслом, и они попытаются вооруженными действиями препятствовать законной операции по разоружению остатков незаконных вооруженных формирований в азербайджанском Карабахе, они вызовут огонь на себя. Как пойдет дальше? В прошлый сентябрь Азербайджан продемонстрировал, что плохо будет армянам. Если они забыли и попытаются предпринять какие-то действия, значит, будут нести издержки такого безумного поведения.

– В мае, когда прошла встреча лидеров Азербайджана и Армении в Молдове, было заявлено о том, что очередная встреча должна состояться в сентябре. В ходе же рандеву глав МИД в Москве Лавров заявлял о том, что до конца года состоится встреча лидеров в Москве. Но что поменялось за это время, что привело нас к возможной эскалации?

– Процесс как бы идет. Но, например по делимитации границ должна была состояться встреча рабочих групп, но в этом направлении движения нет. По восстановлению зангезурского участка железнодорожного сообщения армяне вроде бы сказали, что готовы, но никакого движения в этом направлении нет. То есть практической работы для того, чтобы двигать процесс урегулирования, мы со стороны Армении не наблюдаем.

Ну и наконец самое главное наше требование: перестаньте вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Армяне на словах признают территориальную целостность Азербайджана, но держат и финансируют вооруженные группы. Они говорят, что это не они. Как не они, если у всех членов вооруженных формирований армянские паспорта? Зарплаты получают из Армении, воинские звания, управление, все идет из Армении.

Пашинян заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения. Врешь! Имеешь отношение! И это вмешательство должно быть прекращено, и Азербайджан настаивает на своих требованиях: здесь должны быть прекращены юрисдикция и финансовая система Армении, территория должна перейти под юрисдикцию Азербайджана. До тех пор, пока Армения будет препятствовать этому процессу, это будет означать, что она препятствует миру. А к каким последствиям Армению приведет такое противостояние, пусть сами подумают.

– Но ведь эта провокационная политика может быть глубоко продумана: спровоцировать нас на конфликт, чтобы это вызвало резолюции ООН через Францию?

– Мы все просчитываем. До сих пор все попытки протащить против нас резолюции, обламывались. Азербайджан действует на своей территории. Если Армения сунется на наши территории, то любое действие вызовет противодействие.

– Заседание СМИД ЕС прошло. Сообщалось, что против нас будут введены санкции?

– Нет против нас никаких санкций. Заседание уже прошло, ну, приняли они резолюцию из призывов в очередной раз. Что же касается санкций, то Жозеп Боррель заявил о том, что подобный вопрос не рассматривается. Вообще, ЕС урегулированием армяно-азербайджанским не занимается. Занимается этим в качестве политического лица Шарль Мишель. ЕС в качестве института в этом вопросе не задействован.

– Сейчас идет геополитическая конкуренция между Францией и Россией. Россия смогла привести в африканские страны антифранцузские силы. Говорят, что Франция выбивает Россию из Армении. Как вы это рассматриваете?

– Я так не думаю. В каком аспекте они вытеснили Россию? Экономически Франция где-то пятая-шестая в товарообороте, первая – Россия. В военном отношении Франция там есть? Нет, а Россия есть. Кто имеет там военную базу, контролирует границы, имеет аэропорты, ПВО? Россия, конечно. Армения в какие-то военные, союзнические схемы с Францией включена? Нет. А с Россией много таких соглашений. Да, дипломатическую поддержку Армении сегодня Франция оказывает больше, чем Россия. Во всех остальных аспектах говорить о том, что Франция вытесняет Россию – это все из сферы информационного шума.

– Как вы рассматриваете возможный военный переворот в Армении?

– Это очень трудное дело, по той простой причине, что как бы не падал авторитет Пашиняна, уровень неприязни, граничащей с ненавистью Кочаряна и Саргсяна, на порядок выше. Именно это сковывает действия России в отношении Пашиняна. У них играющей карты в Армении нет.

Ну, а в целом да, может быть, если у карабахских армян ситуация будет развиваться по хаотичному сценарию, там провокаторы, Араик, Самвел Бабаян, открыто говорят о том, что нужно либо договариваться в Азербайджаном, либо собирать вещи и уезжать. Примерно до 30% населения – сторонники того, что надо договариваться с Азербайджаном. Карабахский клан может признать, что Карабах для них потерян, а вот использовать, чтобы тут были столкновения, чтобы часть людей выехала из Карабаха, а затем использовать их для свержения Пашиняна, я такой сценарий не исключаю. Тем более что сейчас армянский телеграм-канал пишет, что Россия перебрасывает туда вагнеровцев из числа армян. То есть я не исключаю, что они захотят отстранить Пашиняна от власти вооруженным методом.

Ниджат Гаджиев