Зеленский: У Путина остается один шаг – пугать мир ядерным оружием

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Уже в ближайшую зиму президент России Владимир Путин будет пугать мир применением ядерного оружия. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве в пятницу, 8 сентября.

«По моему мнению, у Путина остается один шаг – это пугать мир ядерным оружием. Он будет запугивать весь Запад, не Украину, хотя страдает, прежде всего, Украина и украинцы, но он будет запугивать. Он нашел это хрупкое место единства западных партнеров», – заявил он.

Зеленский считает, что Путин будет «давить на Запад, и прежде всего на США, потому что они также будут в хрупкое время, потому что это время электоральное, и я хотел бы на это обратить внимание».

«Нужно, чтобы президент Байден не сомневался, что мир сильнее любого оружия. Нужно, чтобы еще немного балансирующие государства… поняли, что у нас одни моральные ценности, хотя и разные враги, по мнению, например, Израиля. Хотя я считаю, что, в конце концов, Россия – инвестор любого врага мирной жизни», – сказал Зеленский.

«Устрашение ядерным оружием будет. Я считаю, что нужно пройти просто это время. Это будет зима такая, будет попытка блэкаутов и вместе с запугиванием ядерным оружием. Потому что никаких аргументов агрессии у Путина нет. Он сдулся, как человек и политик», – резюмировал глава государства.