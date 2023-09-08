Ереван утверждает о готовности к диалогу с Баку по деэскалации

Армения готова при первой же возможности продолжить переговоры с Азербайджаном по деэскалации, заявили в Ереване.
«Республика Армения продолжает придерживаться решения существующих проблем с Азербайджаном исключительно политическими средствами», – говорится в заявлении МИД Армении.
В ведомстве отметили, что Армения не намерена нагнетать ситуацию, «остается открытой для обсуждения ранее предложенных ею механизмов деэскалации».
«(…) Армения готова продолжить переговоры с Азербайджаном в этом направлении при первой же возможности», – отметили в МИД.