Ереван утверждает о готовности к диалогу с Баку по деэскалации

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Армения готова при первой же возможности продолжить переговоры с Азербайджаном по деэскалации, заявили в Ереване.

«Республика Армения продолжает придерживаться решения существующих проблем с Азербайджаном исключительно политическими средствами», – говорится в заявлении МИД Армении.

В ведомстве отметили, что Армения не намерена нагнетать ситуацию, «остается открытой для обсуждения ранее предложенных ею механизмов деэскалации».

«(…) Армения готова продолжить переговоры с Азербайджаном в этом направлении при первой же возможности», – отметили в МИД.