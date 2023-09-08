Британская авиация удерживает Россию от ударов по кораблям с украинским зерном

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Самолеты ВВС Великобритании защищают грузовые суда, перевозящие зерно из Украины, от атак России. Об этом заявили на Даунинг-стрит, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что в последние недели британская авиация патрулирует Черное море, чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам.

Министерство обороны Великобритании активизировало свою деятельность в этом регионе после того, как в июле РФ начала атаковать зерновую инфраструктуру Украины.

Это произошло после выхода Кремля из «зерновой сделки», которая позволяла Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов.

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для наблюдения за деятельностью России в Черном море», – говорится в заявлении.

По их словам, в рамках этих операций по наблюдению самолеты ВВС Великобритании осуществляют полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам при перевозке зерна.

Об этом стало известно после того, как правительство объявило, что в ноябре Великобритания проведет международный саммит по продовольственной безопасности, «чтобы решить причины отсутствия продовольственной безопасности и недоедания».