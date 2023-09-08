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Рабочая группа ММ предупредила парламент Канады о провокациях Еревана

Рабочая группа ММ предупредила парламент Канады о провокациях Еревана

Парламент Канады должен быть бдителен касательно провокационных заявлений Армении, открыто выражать свою позицию в защиту мирного процесса в регионе, а также дружественных отношений с парламентом Азербайджана и не допускать шагов, наносящих ущерб этим отношениям.

С данным заявлением выступила азербайджано-канадская рабочая группа по межпарламентским связям.

“Мы, как рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Канадой, выражаем свое глубокое возмущение последним заявлением так называемой «Группы дружбы Канада-Арцах» в парламенте Канады. Заявление, сделанное так называемой группой в парламенте Канады, противоречит нормам и принципам международного права, проявлением неуважения к суверенным правам Азербайджана. Еще один момент, который вызывает сожаление, заключается в том, что это заявление было сделано в парламенте Канады от имени так называемой «Группы дружбы» несуществующей структуры.

В то время как Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, предпринимает усилия по обеспечению мира и безопасности в регионе, удерживающие в заложниках армянских жителей в Карабахском регионе сепаратистские элементы и поддерживающие их реваншистские силы, а также Армения и их покровители работают денно и нощно, чтобы сорвать эти усилия.

Азербайджан назначил специального представителя для проведения переговоров с проживающими в Карабахе армянами, а также для содействия реинтеграции этих армянских жителей в азербайджанское общество. В частности, президент Ильхам Алиев гарантировал защиту культурных, религиозных, образовательных и муниципальных прав армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

С сожалением отмечаем, что сепаратистский режим в Карабахском регионе игнорирует предложения Азербайджана и даже перекрыл дорогу Агдам – Ханкенди, чтобы помешать реализации этих предложений – доставке армянским жителям продовольственной помощи, направляемой Азербайджанским обществом Красного Полумесяца.

Одно из предложений, открыто выдвинутых Азербайджаном, заключается в том, что в случае открытия дороги Агдам-Ханкенди, Лачинская дорога также будет приведена в рабочее состояние. Это предложение было подтверждено не только Азербайджаном, но и международными партнерами, а также в ходе последних обсуждений, проведенных в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Сепаратистский режим в Карабахском регионе Азербайджана, который в настоящее время поддерживается Арменией, является инструментом, используемым для сокрытия этнических чисток и оккупации Арменией суверенных территорий Азербайджана.

Не только заявление, но и само наличие подобной «группы» в парламенте противоречит позиции Канады в области внешней политики, норм и принципов международного права, что мы считаем неправильным», – отмечается в заявлении.

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