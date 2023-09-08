Армянские НВФ пытались окопаться в направлении Шушинского района |
Семья армян прибыла в Ханкенди через ППП «Лачин» (видео) |
МИД России сделал «жёсткое представление» армянскому послу |
Армяне стягивают войска к границе с Азербайджаном в Нахчыванском направлении (видео) |
425 транспортных средств МККК проехали из Армении в Карабахский регион Азербайджана и обратно |
МИД: Армения использовала Лачинскую дорогу в незаконных целях |
Азербайджан обвинил Армению в клеветнической политике |
Баку: Армянские провокации негативно влияют на нормализацию отношений с Азербайджаном |
Баку уличил Ереван в подготовке очередной военной авантюры |
Главное Политика

МИД России сделал «жёсткое представление» армянскому послу

МИД России сделал "жёсткое представление" армянскому послу

Посла Армении вызвали в Министерство иностранных дел России и выразили ему жёсткое представление на фоне недружественных действий Еревана. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Армении определённых сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках ОДКБ и с Россией на двусторонней основе, а также сомнений в реализуемости комплекса трехсторонних договорённостей Москвы, Еревана и Баку, достигнутых с 2020 по 2022 годы, о путях нормализации отношений Армении и Азербайджана.

В министерстве обратили внимание на то, что на этом фоне руководство Армении в последние дни приняло серию недружественных шагов, в том числе был запущен процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда, супруга премьер-министра Армении совершила поездку в Киеве «с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму», а также стало известно о проведении на армянской территории военных учений с участием Соединённых Штатов.

«В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жёсткое представление», — заявили в МИД.

Теги:
Из этой рубрики
МИД провел брифинг для дипкорпуса по ситуации в регионе: главное
Политика

МИД провел брифинг для дипкорпуса по ситуации в регионе: главное

2023/09/08, 19:42
МИД России сделал "жёсткое представление" армянскому послу
Политика

МИД России сделал «жёсткое представление» армянскому послу

2023/09/08, 19:29
Гейдаров провел переговоры с узбекским коллегой
Политика

Гейдаров провел переговоры с узбекским коллегой

2023/09/08, 19:24
Азербайджан: Армения демонстративно уклонилась от конкретных дискуссий
Политика

Азербайджан: Армения демонстративно уклонилась от конкретных дискуссий

2023/09/08, 18:32
Азербайджан обвинил Армению в клеветнической политике
Политика

Азербайджан обвинил Армению в клеветнической политике

2023/09/08, 18:13
Комитет Сената США проведет слушания по Карабаху
Политика

Комитет Сената США проведет слушания по Карабаху

2023/09/08, 18:09
Баку: Армянские провокации негативно влияют на нормализацию отношений с Азербайджаном
Политика

Баку: Армянские провокации негативно влияют на нормализацию отношений с Азербайджаном

2023/09/08, 18:06
Баку уличил Ереван в подготовке очередной военной авантюры
Политика

Баку уличил Ереван в подготовке очередной военной авантюры

2023/09/08, 18:01
Армения открывает второй фронт против России: почему война неизбежна
Политика

Армения открывает второй фронт против России: почему война неизбежна

2023/09/08, 16:25